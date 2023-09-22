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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح صالة استقبال زائري معبد إدفو بأسوان بعد التطوير |صور

معبد إدفو
معبد إدفو

افتتحت وزارة السياحة والآثار صالة استقبال زائري معبد إدفو بمحافظة أسوان بعد تطويرها في اطار تحسين التجربة السياحية لزائري المقصد السياحي المصري.

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تطوير هذه الصالة يأتي في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال الموسم السياحي الشتوي وتسهيل عملية دخول الزائرين بالمعبد وجعلها أكثر يسر، مؤكدًا على أن مشروع تطوير الخدمات في معبد إدفو هو أحد المشروعات التي تستهدفها الوزارة لتطوير خدمات الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية ولاسيما الأكثر زيارة، حيث وجه وزير السياحة والآثار السيد أحمد عيسى بضرورة تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لصالات ومنافذ بيع تذاكر دخول هذه المواقع الأثرية والمتاحف على وجه السرعة.

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف،  أنه تم توسعة صالة استقبال الزائرين بالمعبد لاستيعاب عدد أكبر من الزائرين من المصريين والسائحين لجعل عملية الدخول أكثر يسر وسهولة، كما تم إضافة وحدة جديدة لإصدار تذاكر الدخول ليرتفع عددها إلى ثلاث وحدات بدلا من إثنين، بالإضافة إلى مضاعفة عدد أجهزة الكشف عن المعادن وفحص الحقائب، وزيادة عدد بوابات الدخول لتصل إلى ١٠ بوابات بدلا من ثلاث.

كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف في هذه المرحلة تطوير عددًا من المواقع الأثرية الأكثر زيارة بشكل عاجل منها مناطق كل من إدفو وأبو سمبل بأسوان، ومعابد الأقصر والكرنك ومنطقة وادي الملوك بالأقصر، وأهرامات الجيزة، وذلك استعدادًا للموسم السياحي الشتوي.
 

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معبد إدفو الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التجربة السياحية الدكتور مصطفى وزيري الأمين الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

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