عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجلس البنك الآسيوي العالمي يجتمع لأول مرة بأفريقيا في العاصمة الإدارية.. صور

صدى البلد

عقد مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برئاسة جين لي تشون رئيس البنك، وحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، عضو مجلس الإدارة، وممثلي الدول الأعضاء، اجتماعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة في أفريقيا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، التي تنعقد بشرم الشيخ يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بمشاركة فعّالة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية.

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن الاجتماع شهد بحث تنفيذ مشروع استثماري كبير في مصر بقطاعات مستدامة، كالنقل والتكنولوجيا في شراكة جديدة بين القطاع الخاص بمصر، وهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، تستهدف تعميق التعاون الإنمائي؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية وتلبية احتياجات المواطنين بالعمل علي توفير حياة كريمة ترتكز علي مشروعات خضراء صديقة للبيئة، اتساقًا مع استراتيجية البنك الداعمة للتحول إلي بنية تحتية ذكية وتعميق التعاون الإقليمي وتعبئة رأس المال الخاص.

وأضاف كجوك، أننا نتطلع إلي جذب المزيد من الشراكات التنموية المحفزة للقطاع الخاص في مصر علي نحو يسهم في توفير فرص تمويلية منخفضة التكلفة لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية بمفهومها المتكامل الذي يشمل قطاعات واعدة ذات تنافسية عالمية كالطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والاتصالات، ويتسق مع المسار المصري الهادف لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود في التنمية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف.

وأشار كجوك، إلي أننا نستهدف تهيئة البيئة الجاذبة للقطاع الخاص بما يدفعه لتحقق الاستغلال الأمثل لما يتيحه هذا البنك العالمي متعدد الأطراف من فرص محفزة للنمو الأخضر من أجل تعزيز المسيرة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث إن هناك تنسيقًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في القطاعات ذات الأولوية بالبنك، علي نحو ساعد في إعداد حزم مشروعات جاهزة لطرحها علي البنك في شراكة جديدة تسهم في تعظيم جهود الدولة الهادفة للتوسع في المشروعات الداعمة لتحقيق الغايات الوطنية بجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج  والتصدير، بما في ذلك إنتاج وتداول الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

بالارقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال 6 أيام| تفاصيل

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

أحداث في الأهلي| هدية الزمالك وبيراميدز ..عرض جديد لـ"عبد الحفيظ".. واكاديميات إفريقيا مرفوضة

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من النواب بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعمال القطاع الخاص

3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

اللهم لا ترد لنا دعاء.. 20 كلمة في ساعة إجابة أول جمعة في ربيع الأول

بـ 180 ألف جنيه.. اركب سيارة هاتشباك من هيونداي

لقطة للتاريخ بين نيمار وطارق حامد| ماذا طلب البرازيلي بسبب فرعون خط النص؟

أول ظهور للسفيرة الأمريكية بعد إطلاق النار علي سفارة واشنطن بلبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كشك ألماظية | بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة| طريقة ضارة لتناول الحليب.. أبراج تواجه تحديات في الحب.. صور ملابس سلمى الجابري ملكة جمال مصر

بديل للأنسولين.. ابتكار جهاز جديد لعلاج مرضى السكري

انتبه فورا| 4 علامات أولية تكشف الإصابة بـ الخرف

فيديو

خناقة الزمالك وبيراميدز.. من بدأ بالشتيمة؟

الجرام نزل 25 جنيه | مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار المركزي

هل السمك البلطي سام؟.. سر التحذير من تناوله وعلاقته ببتر الأطراف

انتو هاتعيطوا .. حرب شوارع بين الزمالك وبيراميدز لهذا السبب / فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ