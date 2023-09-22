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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على مواقعه العسكرية بالقدس

صدى البلد

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري ، اليوم الجمعة، بأن موقعا عسكريا إسرائيليا قرب مستوطنة بساغوت في الضفة الغربية شمال القدس، تعرض لإطلاق نار، حيث باشر الجيش تحقيقات فورية.

وقال المتحدث في بيانه ، أن هناك بلاغا ورد عن إطلاق نار على موقع عسكري قرب مستوطنة بساغوت، ولم تقع إصابات أو أضرار، وقد قامت قوات الجيش بعمليات تمشيط عثرت خلالها على أعيرة فارغة في منطقة البيرة.

وأكد المتحدث أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل التحقيق في الحادث.

في هذا السياق، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، يومي الأحد والإثنين المقبلين.

 

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنها ستفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءا من ظهر الأحد المقبل ليومين، تزامنا مع ما يسمى “يوم الغفران”.

 

وسيغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة ما يسمى “عيد العرش” ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 أيلول حتى ليل السبت- الأحد الموافق 7أكتوبر المقبل.

الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية لتشديد حصار الفلسطينيين وتقييد حركة المواطنين وتنقلهم إلى جانب تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.

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