عرضت فضائية “سكاي نيوز عربية" تقريرا بعنوان، أوروبا تتجه إلى فصل شتاء بدون الديزل الروسي لأول مرة على الإطلاق.

ووفقا للتقرير، تتجه أوروبا إلى فصل الشتاء بدون الديزل الروسي للمرة الأولي على الإطلاق، وهو ما يدفع القارة العجوز نحو شراء المزيد من الديزل من منطقة الشرق الأوسط.

وكشفت وكالة ستاندر آند بورز، عن ارتفاع شحنات الديزل من الشرق الأوسط إلى أوروبا بنسبة 19% إلى 420 ألف برميل يوميا فى أغسطس الماضي، بهيمنة سعودية على الإمدادات، محتلة الكويت المركز الثاني كأكبر مصدر للديزل من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط صادرات الديزل وزيت الغاز من الشرق الأوسط إلى أوروبا 598 ألف برميل يوميا بالربع الرابع من 2023.