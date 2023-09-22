روسيا تدمر دبابتي ليوبارد وتقضي على 490 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 490 جنديا خلال اليوم الماضي.

وأضافت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت دبابتين من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع على محور كوبيانسك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن جنديا فُقد؛ بعد أن نفذت أوكرانيا هجوما صاروخيا على المقر الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة، إن أحد أفراد الخدمة توفي، لكنها أصدرت بعد ذلك بيانًا لاحقًا قالت فيه إنه مفقود، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقال حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا، ميخائيل رازفوزاييف، إنه لم يصب أحد خارج المقر المحترق، ولم يقدم معلومات عن الضحايا الآخرين.