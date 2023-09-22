الخزانة الأمريكية تدشن مجموعتي عمل اقتصادية ومالية مع الصين

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها ستدشن رسمياً مجموعتي عمل جديدتين بين أمريكا والصين لمناقشة المسائل الاقتصادية والمالية بين البلدين.

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي لها نقلته رويترز، أن مجموعتي العمل "ستعقدان اجتماعات منتظمة" وسترفعان تقاريرهما إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين ونائب رئيس الوزراء الصيني لي فنج.

وستضم مجموعة العمل الاقتصادية وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية الصينية، في حين ستتألف مجموعة العمل المالية من وزارة الخزانة وبنك الشعب الصيني.

وجاء تشكيل المجموعتين بعد زيارة قامت بها يلين لبكين في يوليو.