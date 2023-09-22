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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرى سارة.. شراكة عالمية جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة بمصر

صدى البلد

وقعت شركة بي جي إنترناشيونال المحدودة، التابعة لشركة شل العالمية، العاملة بمجال البترول والغاز، اتفاقية شراكة مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) عبر شركتها التابعة كوفبك مصر المحدودة (كوفبك مصر).

 

تحصل الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية على حصة 40٪ في المنطقة 3 (شمال شرق العامرية) في البحر الأبيض المتوسط المصري. 

 

ستظل شركة شل هي المشغل في المنطقة 3.

 

قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) محمد سالم الحيمر: "يسعدنا توسيع تواجدنا في مصر بالتعاون مع شركائنا الدوليين العاملين في أحواض استكشاف عالية الإنتاج بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2040. 

 

وأضاف أن هذه الشراكة الجديدة في المنطقة رقم 3 ستمكن الشركة من تعزيز نشاطها البحري. الأصول وأنشطة الاستكشاف في مصر. 

 

وأضاف: تنشط كوفبك بالفعل في هذه المنطقة حيث حصلت على منطقة شمال رأس كنايس البحرية في البحر الأبيض المتوسط في عام 2020. 

 

قال خالد قاسم، نائب رئيس شل والرئيس الإقليمي لمصر: "أنا سعيد جدًا بشراكتنا الجديدة في المنطقة 3 بدلتا النيل، والتي ستمكننا من الاستفادة من خبراتنا المشتركة.

 

في أغسطس 2023، بدأت شركة شل مصر وشركاؤها أنشطة الحفر في المنطقتين 3 و4 بدلتا النيل الواقعتين في البحر الأبيض المتوسط. ويتضمن مشروع التنقيب حفر ثلاثة آبار متتالية. شل تستحوذ على امتياز شمال شرق العامرية من إكسون موبيل في 2022. 

كوفبك مصر كوفبك مصر للاستثمار

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