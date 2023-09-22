جامعة باتراس اليونانية تفتتح أول فروعها في الخارج بالإسكندرية

أعلنت جامعة باتراس اليونانية مؤخرًا عن افتتاح فرع لها في الإسكندرية بمصر في خطوة هي الأولى من نوعها من قبل مؤسسة للتعليم العالي في اليونان.

وبحسب ما نشره موقع “جريك ريبورتر”، من المقرر أن يوقع رئيس جامعة باتراس، كريستوس بوراس، ورئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية أندرياس فافياديس، اليوم الجمعة، مذكرة إنشاء الفرع.

أصبحت جامعة باتراس أول جامعة يونانية لها فرع في الخارج، ولأول مرة في تاريخ الجالية اليونانية بالإسكندرية، سيتم تنفيذ مشروع على المستوى الجامعي.

قال رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية، أندرياس فافياديس، لقناة إيه أر تي، إن الحي اليوناني بالإسكندرية سيكتسب بريقًا ومكانة خاصة.

وأشار إلى أن فرع جامعة باتراس سيقوم بتشغيل قسمين، أحدهما ناطق باللغة اليونانية والآخر ناطق باللغة الإنجليزية في موضوعات الثقافة واللغة والفلسفة اليونانية. كل برنامج سيقبل ما يقرب من 100 طالب. هناك رسوم دراسية، لكن لم يتم تحديدها بعد.

ونوه رئيس جامعة باتراس بأن قرار إنشاء فرع بالإسكندرية لم يكن مجرد خطوة مهمة في نمو المؤسسة. قال بوراس لصحيفة كاثيمريني: "نرغب في تعزيز الوجود اليوناني في مصر وإفريقيا، وكذلك جهود الحكومة اليونانية وبطريركية الإسكندرية من أجل وجود يوناني قوي في المنطقة".

وتعود قصة الهيلينية في الإسكندرية، ثاني أكبر مدينة في مصر، إلى أكثر من ألفي عام، وتتميز بوضع الإسكندر الأكبر للحجر الأول كجزء من أول شارع بالمدينة عام 331 قبل الميلاد.

واشتهرت الإسكندرية الهلنستية بمنارة الإسكندرية (فاروس)، إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم؛ ومكتبتها الكبرى (الأكبر في العالم القديم)؛ ومقبرتها التي كانت إحدى عجائب الدنيا السبع في العصور الوسطى.

وكانت الإسكندرية في وقت من الأوقات ثاني أقوى مدينة في منطقة البحر الأبيض المتوسط القديمة، بعد روما.

وفي العصر الحديث، بدأ اليونانيون في الاستقرار في الإسكندرية مرة أخرى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عبر موجة جديدة من الهجرة غمرت الإسكندرية بعد وقت قصير من الثورة اليونانية عام 1821، إيذانًا ببداية ما يسمى بالعصر الأوروبي للمدينة.

وتضم الجالية اليونانية في الإسكندرية اليوم، ما يقرب من 1000 عضو، وفي أوجها، قبل الستينيات، كان عدد أعضائها يتراوح بين 200 ألف إلى 250 ألف عضو، ويعيش في مصر كلها حوالي 3500 يوناني، وبالتحديد في القاهرة والإسكندرية.