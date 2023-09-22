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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

200 مليون دولار.. تسهيل ائتماني من أوبك لدعم الأمن الغذائي في مصر

صدى البلد

خصص صندوق أوبك مبلغ 10 ملايين دولار لتسهيل ائتماني بقيمة 200 مليون دولار لمصر مخصص لاستيراد السلع الغذائية والزراعية الحيوية، وفقا لما نشره موقع ريجزون.

 

وأشار البنك التنموي في بيان صحفي صدر مؤخرًا إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية للسلع الأساسية مثل الحبوب والزيوت النباتية والبروتينات الحيوانية لتلبية الطلب المحلي. 

 

جاء في إعلان صندوق أوبك أن مصر استجابت لتحديات الأمن الغذائي باستراتيجية أمن غذائي شاملة تجمع بين دعم الإنتاج المحلي وتنويع الواردات وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. 

 

وأضاف البيان الصحفي أن مساهمة صندوق أوبك في مرفق تمويل التجارة ستدعم استراتيجية مصر لضمان الأمن الغذائي وتتوافق مع هدف التنمية المستدامة الثاني وهو القضاء على الجوع، وكذلك مع خطة عمل صندوق أوبك للأمن الغذائي البالغة مليار دولار أمريكي.

 

قال المدير العام لصندوق أوبك عبد الحميد الخليفة في بيان إن "مشاركة صندوق أوبك في هذا المرفق الحيوي لتمويل التجارة تؤكد التزامنا بالمساعدة في حل تحديات الأمن الغذائي". 

 

يعمل صندوق أوبك، الذي أسسه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عام 1976، على المساهمات الرأسمالية الطوعية للأعضاء.

 

اوبك مصر السلع الغذائية

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