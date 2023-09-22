الشباب والرياضة تنظم برنامجا سياحيا لمنطقة مكافحة المنشطات الأفريقية

في إطار الترحيب بالضيوف وتعزيز الحضور الثقافي، نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية برنامج سياحي مميز لمجلس إدارة المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات "Africa RADO zone V

شمل البرنامج زيارة القلعة ومنطقة الأهرامات ومجمع الأديان والكنيسة المعلقة، بالإضافة إلى زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية. وتم تنسيق جولة على متن مركب نيلي لتعزيز التواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين.

يأتي ذلك في إطار جهود مصر المستمرة لمكافحة المنشطات وتعزيز النزاهة في المجال الرياضي، والتي استضافتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات مجلس إدارة المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات "Africa RADO zone V" خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر 2023.



هذه الاجتماعات تاتي كجزء من الجهود المستمرة لمكافحة المنشطات في المنطقة الخامسة الأفريقية، وتعكس التزام مصر بتعزيز النزاهة في الرياضة والعمل المشترك مع الدول الأعضاء لتحقيق بيئة رياضية نزيهة وصحية. وتأمل مصر في أن تسهم هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق تقدم مستدام في مجال مكافحة المنشطات في المنطقة الأفريقية.