المئات يتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة احتجاجا على خطاب نتنياهو

تظاهر المئات أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة؛ بسبب خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وجاءت التظاهرات؛ احتجاجا على خطة "إصلاح القضاء"، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطاب ألقاه أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد ظهر اليوم الجمعة، إن السلام مع المملكة العربية السعودية، سيخلق شرق أوسط جديد.

ورفع نتنياهو، خريطتين، واحدة للشرق الأوسط القديم، والأخرى للشرق الأوسط الجديد؛ ليُبين كيف يمكن للسلام أن يحدث التغيير.

جاء خطاب رئيس الوزراء، وسط محادثات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تزايد التوترات على طول حدود غزة والضفة الغربية وفي الداخل، حيث تنتظر الحكومة حكم المحكمة العليا بشأن قانون معقولية الإصلاح القضائي الذي يمكن أن يجعل إسرائيل تدخل في أزمة دستورية.