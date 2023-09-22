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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: الجزائر تكرس عضويتها بمجلس الأمن لدعم القضايا العربية

أبو الغيط ووزير خارجية
أبو الغيط ووزير خارجية الجزائر

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط هنأ وزير الخارجية الجزائري بمناسبة انتخاب بلاده عضواً غير دائم بمجلس الأمن عن الفترة 2024-2025، معربا عن ثقته في أن الجزائر ستكون خير مُمثل ومُدافع عن القضايا العربية خلال هذه الفترة، وأنها ستقوم بتكريس عضويتها بمجلس الأمن لدعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية المحورية.

وأوضح المتحدث أن معالي السيد أحمد عطاف ثمّن دور الجامعة العربية والمجموعة العربية في نيويورك ودعمهم للجزائر في الحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن عن الفترة 2024-2025، مؤكداً سعي الجزائر لدعم القضايا العربية والدفاع عنها في مجلس الأمن خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى دعم دور المنظمات الإقليمية المحوري في مواجهة الأزمات، لاسيما في ظل الظروف الراهنة وحالة الاستقطاب التي يشهدها العالم. 

كما أكد الأمين العام من جانبه أهمية تناغم وتضافر العمل العربي من خلال المجموعة العربية في نيويورك خلال المرحلة القادمة.
 

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدول العربية

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