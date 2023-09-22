الجيش التايواني يرصد نشاطا غير عادي بمضيق الدولة للقوات المسلحة الصينية

صرّح وزير الدفاع التايواني، تشيو غوزينغ، أمام اليوان التشريعي أن الجيش التايواني، يراقب نشاطًا غير عادي لجيش التحرير الشعبي في مضيق تايوان.

واضاف المسئول التايواني: "وفقا لأحدث البيانات الاستخبارية، فإن تصرفات العدو غريبة حقا".

وجددت الصين موقفها المتمثل في اعتبار تايوان "جزءاً لا يتجزأ" من الصين، و دعت إلى عدم الاستهانة بـ"إرادتها الثابتة" فيما يتعلق بتايوان، مؤكدة أنها تفضل عملية "إعادة توحيد" سلمية.

وقال نائب الرئيس الصيني هان تشنج، الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "يجب ألا يستهين أحد بالتصميم القوي للشعب الصيني وبإرادته الحازمة وقوته" في مجال "ضمان سيادته وسلامة أراضيه".