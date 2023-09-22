عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش التايواني يرصد نشاطا غير عادي بمضيق الدولة للقوات المسلحة الصينية

صدى البلد

صرّح وزير الدفاع التايواني، تشيو غوزينغ، أمام اليوان التشريعي أن الجيش التايواني، يراقب نشاطًا غير عادي لجيش التحرير الشعبي في مضيق تايوان.

واضاف المسئول التايواني: "وفقا لأحدث البيانات الاستخبارية، فإن تصرفات العدو غريبة حقا".

الصين تهدد تايوان أمام الأمم المتحدة .. ماذا قالت؟

وجددت الصين موقفها المتمثل في اعتبار تايوان "جزءاً لا يتجزأ" من الصين، و دعت إلى عدم الاستهانة بـ"إرادتها الثابتة" فيما يتعلق بتايوان، مؤكدة أنها تفضل عملية "إعادة توحيد" سلمية.

وقال نائب الرئيس الصيني هان تشنج، الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "يجب ألا يستهين أحد بالتصميم القوي للشعب الصيني وبإرادته الحازمة وقوته" في مجال "ضمان سيادته وسلامة أراضيه".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال أيام| تفاصيل

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

طقس بارد وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

ترشيحاتنا

وزير الخارجية: استمرار الحرب في أوكرانيا ووضع الاقتصاد العالمي يضغط على دول العالم

iphone 15 Pro Max من الذهب بسعر 321 ألف جنيه فقط

وزير الخارجية: الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد في ظروف دولية شديدة الخصوصية

بوتين يأمر بتجهيز 3 آلاف جندي من فرقة الصواريخ النووية للقتال

عزل زيلينسكي وانهيار الجيش الأوكراني.. ضابط أمريكي سابق يكشف مفاجأة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي بـ دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب غير متوقعة لحدوث جفاف العين.. احذرها

ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول الخس؟

الاحمرار والحساسية أخطرها.. أعراض خطيرة تدل على الإصابة بجفاف العين

بعد كشفها سبب انفصالها.. 5 صور لـ بشرى وزوجها السابق

فيديو

تطورات وحدث غريب.. هذه رسالة مصر إلى إثيوبيا بخصوص سد النهضة| فيديو جراف

فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

بريطانيا تلقي القبض على جاسوسة روسيا الحسناء.. فيديوجراف

هدايا الرئيس.. 3 زيادات بالمرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ