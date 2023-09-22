ضياء رشوان يكشف عن تصريح خطير لـ وزير الصحة | فيديو

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن وزير الصحة والسكان كان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه ألقي كلمة ضمن فعاليات الدورة الـ 78 للجمعية العامة فى جلسة بعنوان التغطية الصحية الشاملة.

وأضاف الإعلامي ضياء رشوان، خلال برنامجه “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “ETC”، أن وزير الصحة أكد على حقوق الرعاية الصحية للمواطنين وللإنسان عموما، وأن العالم لديه مشكلة كبيرة بعد جائحة كورونا، حيث قام بإكتشاف نقاط ضعف وعدم مساواة فى أنظمة الرعاية الصحية.

وتابع الإعلامي ضياء رشوان، أن وزير الصحة والسكان تحدث أيضا خلال الإجتماع عن الدولة المصرية فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة عبر برنامج التأمين الصحي الشامل.