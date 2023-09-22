العتال: نسعى لحل أزمات جميع الألعاب في الزمالك

عقد هاني العتال نائب رئيس الزمالك الأسبق، المرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، جلسة مع أعضاء النادي اليوم.

وقال هاني العتال في جلسته: الجمعية العمومية صاحبة النادي، والفترة الماضية كانت صعبة للغاية، أتمنى أن الفترة المقبلة تكون أفضل.



وأضاف هاني العتال: الاهتمام الفترة المقبلة ليس بفريق الكرة فقط، يجب النظر لجميع الالعاب، لذلك قمت بمساعدة النادي في حل أزمة اليد، ونواصل حل أزمات الأعضاء.



وأتم: يجب أن يتم دعم المجلس المقبل، وتقديم الحلول المناسبة، ليس من المفترض أن تتواجد بالمجلس لكي تقدم الحلول، الأهم أن يتكاتف الجميع ونعمل لمصلحة الكيان.

يذكر أن هاني العتال قرر الترشح لانتخابات الزمالك المقرر لها 20 أكتوبر المقبل على مقعد نائب الرئيس للمرة الثانية بعد نجاحه في وقت سابق بأكثر من انتخابات مثل عضوية المجلس في دورات سابقة وانتخب نائبا لرئيس النادي في عام 2017.