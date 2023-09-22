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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ عبداللطيف منيع ببرونزية بطولة العالم للمصارعة

صدى البلد

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطل المصري عبداللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة بعد تتويجه بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للمصارعة للكبار ، والتى تقام خلال الفترة من (١٦-٢٤) سبتمبر الجارى في صربيا، والتأهل لاوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

كما قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة علي هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الفترة الاخيرة.

 وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تشهد العديد من النجاحات والتفوق على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين، والذي يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.

وأعرب"صبحي" عن سعادته بنتائج الألعاب الفردية خلال الفترة الأخيرة على المستوى القاري والعالمي والإنجازات التي يحققها العديد من الاتحادات المختلفة، مشيراً إلي أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وتضم قائمة المنتخب، سمر حمزة اللاعبة الوحيدة من منتخب المصارعة النسائية المشاركة بالبطولة، ويضم الجهاز الفني معها محمد طلبة مديرا فنيًا، وكذلك هيثم فهمى، محمد مصطفى، محمد إيهاب،عبد اللطيف منيع، محمد جبر، محمد إبراهيم كيشو.

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