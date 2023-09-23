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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة لحالة تعدٍّ بالبناء على أرض زراعية بمركز ومدينة القنطرة غرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قامت الوحدة المحلية لقرية البياضية التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الخميس، بإزالة لمبنى غير مكتمل البناء على مساحة ١٣٠ متر تقريبًا، على أرض زراعية وذلك في منطقة المزينة.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

 

وتمت الإزالة بالتعاون مع الإدارة الزراعية والجمعية الزراعية بمركز ومدينة القنطرة غرب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

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