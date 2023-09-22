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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الإستروكس والحالة النفسية.. واقعة صادمة لسيدة غرب الجيزة|ما القصة؟

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

واقعة مأساوية شهدتها منطقة الهرم غرب الجيزة، حيث سكبت ربة منزل مادة تساعد على الإشتعال على جسدها في إحدى المناطق بالهرم، وأشعلت النيران بسبب مشكلات زوجية بينها وبين زوجها.

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سيدة تشعل النيران في نفسها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد قيام سيدة بإضرام النيران في نفسها بمنطقة الهرم وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام سيدة بإضرام النيران في نفسها بمنتصف الشارع في منطقة الهرم بسبب خلافات زوجية بينها وبين زوجها وإصابتها بمرض نفسي.

وشرحت التحريات التي باشرتها أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن السيدة تتعاطي المواد المخدرة الأستروكس وتعاني من مشاكل نفسية بسبب خلافات بينها وبين زوجها.

حيث تبين من التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة المباحث، أن السيدة في العقد الرابع من العمر وقامت بسكب مادة مشتعلة على نفسها ثم أشعلت النيران بمنتصف الشارع في شارع المنشية في الهرم.

وكشفت التحريات الأمنية في الجيزة، أن الأهالي هرعوا إلى السيدة فور قيامها بإشعال النيران وقاموا بإطفائها وطلب الإسعاف وإخطار شرطة النجدة بالواقعة.

تم نقل السيدة إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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