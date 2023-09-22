رعب بالجيزة.. العثور على جثة متحللة في ترعة المريوطية| تفاصيل صادمة

عثر الأهالي بمنطقة المريوطية غرب الجيزة، على جثة متحللة على ضفاف ترعة المريوطية، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بسرعة انتقال القوات إلى محل الواقعة، والفحص.

العثور على جثة متحللة في ترعة المريوطية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي، يفيد بالعثور على جثمان في حالة تحلل على ضفاف ترعة المريوطية غرب الجيزة.

وعلى الفور انتقلت فرق المباحث، برفقة وحدات الإنقاذ النهري في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان في حالة تحلل، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، عن أن الجثة لشاب، ومتحللة.

وجرت مراجعة كاميرات المراقبة في محيط اكتشاف الواقعة، كما تم تشكيل فريق بحث؛ لكشف ملابساتها.

وحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.