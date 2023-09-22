عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رعب بالجيزة.. العثور على جثة متحللة في ترعة المريوطية| تفاصيل صادمة

مسرح جريمة
مسرح جريمة

عثر الأهالي بمنطقة المريوطية غرب الجيزة، على جثة متحللة على ضفاف ترعة المريوطية، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بسرعة انتقال القوات إلى محل الواقعة، والفحص.

ليلة مثيرة في القاهرة.. رجل يصيب أبناءه ويتناول مياه النار| اعرف الحكاية

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة

روح صوّرها عريانة عشان نفضحها وأخلّص ابني من جوازها| شيطان فاطمة دمّرها

العثور على جثة متحللة في ترعة المريوطية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي، يفيد بالعثور على جثمان في حالة تحلل على ضفاف ترعة المريوطية غرب الجيزة.

وعلى الفور انتقلت فرق المباحث، برفقة وحدات الإنقاذ النهري في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان في حالة تحلل، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، عن أن الجثة لشاب، ومتحللة.

وجرت مراجعة كاميرات المراقبة في محيط اكتشاف الواقعة، كما تم تشكيل فريق بحث؛ لكشف ملابساتها.

وحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة ترعة المريوطية مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث جثة المريوطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال أيام| تفاصيل

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة صادمة في سعر الذهب

موضوعات متعلقة

بسبب الإستروكس والحالة النفسية.. واقعة صادمة لسيدة غرب الجيزة|ما القصة؟

قواد أون لاين.. حرض سيدات على ممارسة الرذيلة ويعترف: طريق الحرام سهل

إسماعيل باكيا: مراتي فتحت دماغي بفازة وكنت بستحمل عشان ابني

1.8 مليون دولار.. حيثيات المحكمة في أكبر قضية تزوير لاستيراد كمامات كورونا

ليلة مثيرة في القاهرة.. رجل يصيب أبناءه ويتناول مياه النار| اعرف الحكاية

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

ريحته وحشة ومبيستحماش .. نسرين أمام محكمة الأسرة لطلب الخلع من زوجها

نشرة الحوادث| استخراج الجن بالرذيلة ومأساة الحاجة زغلولة وأفلام خادشة لصغيرة

ترشيحاتنا

الأوقاف: 800 جنيه زيادة للعاملين بالوزارة والمديريات لتحسين الأحوال المادية والاجتماعية

مبلغ ضخم.. مفاجأة مدوية عن حجم أموال الضرائب المستحقة عن الزمالك

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على أداء الزمالك أمام بيراميدز

ظهور هذه الاعراض على طفلك تدل على معاناته من الإكتئاب.. احترسى

محمد السيد عيد : إسرائيل كانت تتعمد استفزاز الجنود وقت "اللاحرب واللاسلم"

لغز حيّر الجميع| كيف فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر وهي أم لطفلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير فطاير الجبنة مثل الجاهزة

بـ جمبسوت دانتيل.. هدى الإتربي تثير الجدل بإطلالة ملفتة

7 أسباب غير متوقعة لحدوث جفاف العين.. احذرها

ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول الخس؟

فيديو

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

شيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح في عزاء والدة دينا الشربيني| شاهد

تطورات وحدث غريب.. هذه رسالة مصر إلى إثيوبيا بخصوص سد النهضة| فيديو جراف

فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ