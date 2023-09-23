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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القرفة قبل النوم؟

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد شرب كوب من القرفة قبل النوم التى لا حصر لها..

١-تعمل على سهولة التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، كما أنها تعمل على القضاء على المشكلات الصحية المختلفة مثل التخلص منبعض مشاكل القلب،  و تقلل الكوليسترول الضار و مفيده للشرايين ..

 

٢- تعمل علي ثبات نسبة السكر بالدم فتره طويله فلا يشعر الشخص بالجوع بسرعه ... 

 

٣-و تطهر الفم و الحلق من الجراثيم و مفيده لعلاج الأمراض التنفسيه..  و تعمل علي تنشيط الدوره الدمويه و تنشيطالذاكره و زيادة القدرات العقليه ..

 

٤-وتدخل القرفة والعسل في النظام الغذائي للحمية الغذائية والتخسيس.. 

 

٥-كوب من القرفه الغير محلاه بعد الوجبه بنصف ساعه حتي تعمل علي الشعور بالشبع عدة ساعات .

التخلص من الوزن الزائد الأمراض التنفسية الشعور بالشبع القرفة والعسل القدرات العقلية تقلل الكوليسترول تنشيط الدورة الدموية

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