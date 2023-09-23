بركات يوجه رسالة خاصة إلى حسام عبدالمجيد بعد أزمته مع الجهاز الفني

وجه الإعلامي محمد بركات، رسالة خاصة إلى حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك، بعد أزمته مع الجهاز الفني مؤخرا.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " تجمعني علاقة جيدة للغاية مع حسام عبدالمجيد بسبب تواجده في المنتخب الأولمبي، لذلك فأنا أعرفه جيدا".

وتابع: "تعجبت من الأنباء التي انتشرت بشأن غضب حسام عبدالمجيد بسبب عدم مشاركته، وطالبت التأكد من تلك الأنباء لأنني أعرفه جيدا".

وواصل: "هناك العديد من اللاعبين الكبار الذين يجب أن يتعلم منهم حسام عبدالمجيد مثل شيكابالا ومحمد عبدالشافي، الذي تراجع عن قراره بالاعتزال بسبب أزمة إيقاف القيد بالزمالك".

وأتم: "على حسام عبدالمجيد أن يعتذر للجهاز الفني وزملاءه والجماهير بسبب ما فعله".