إمام أحمد يكشف تفاصيل الجزء الأول من فيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ"

كشف إمام أحمد رئيس تحرير البرامج والأفلام في قناة "الوثائقية"، تفاصيل الجزء الأول من فيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ" قائلا: إنه يشارك فى العمل من خلال الكتابة والإعداد بالشراكة مع فريق عمل محترف".



وأضاف إمام أحمد رئيس تحرير البرامج والأفلام في قناة "الوثائقية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن الفيلم يأتى مع مئوية الأستاذ محمد حسنين هيكل، موضحا أنه صحفى القرن العشرين فى مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

وتابع إمام أحمد رئيس تحرير البرامج والأفلام في قناة "الوثائقية": “نحتفى بهذه الذكرى لهذا الرجل المهم فى تاريخ الصحافة والسياسة المصرية”، لافتا إلى أن جزء من توجهات قناة الوثائقية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التركيز على هذه الأسماء التى تشكل جزء من قوتنا الناعمة.



