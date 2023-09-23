الأكثر مشاهدة.. 3 تماسيح مفترسة تنقذ كلب من موت محقق بدلا من أكله

في حادثة مدهشة تكشف عن حس التعاطف للحيوانات، وقع الحادث على ضفاف نهر سافيتري في ولاية ماهاراشترا الهندية، حيث أنقذت ثلاثة تماسيح كلبًا من موت محقق.

وفقًا لتقرير نُشر في مجلة Journal of Threatened Taxa، كان الكلب الصغير يطارده مجموعة من الكلاب الضالة وفر إلى المياه الضحلة في محاولة يائسة للبحث عن ملجأ.

لكنه لم يكن يعلم بوجود التماسيح الثلاثة التي كانت تطفو على سطح النهر على مقربة منه. واعتقد الكلب أنه كان على وشك أن يصبح فريسة سهلة لهذه الزواحف المفترسة.

وما كان يتوقعه الكلب هو أن تجري الأمور بشكل مختلف تمامًا. فقد قامت التماسيح البالغة، التي وصفتها معهد الحياة البرية في الهند بأنها "حيوانات مفترسة "، بدفع الكلب نحو الشاطئ باستخدام فمها.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قامت التماسيح بتوجيه الكلب إلى منطقة آمنة على ضفة النهر لم تكن تحتلها القطيع الوحشي، مما سمح للكلب بالهروب بأمان على اليابسة.

تماسيح تنقذ كلب من موت محقق

تعكس هذه الحادثة النادرة قدرة الحيوانات على التعاطف والتفاعل مع أنواع أخرى، وتظهر أن التماسيح، على الرغم من طباعها الشرسة، قد تتصرف بشكل غير متوقع وتظهر تصرفات غير عدائية في بعض الحالات.

وفي تحليل المجلة، اقترحت أن هذا السلوك الغير عادي قد يكون مرتبطًا بتفاعل تعاطفي بين الأنواع المختلفة، وأن التماسيح ربما أظهرت لطفًا بسبب عدم وجود رغبة جوع لديها.

وعلى الرغم من أن الدراسة اعترفت بأن تحليلها كان مجرد تخمين، إلا أنها أشارت إلى أن هذا الحدس يركز على فرضية تسلط الضوء على التعاطف بين الأنواع.

وتضمنت رسالة المجلة: "بالنظر إلى أن الكلب كان في متناول الهجوم ويمكن أن يكون فريسة سهلة للتماسيح، إلا أن أي من التماسيح لم يهاجمه وبدلاً من ذلك اختارت دفعه نحو الشاطئ، وهذا يشير إلى غياب الدافع الجوعي".

واقترحت المجلة أن تكون هذه الحادثة نموذجًا لسلوك واعٍ للتعاطف بين الأنواع المختلفة، حيث لم يتم بحث هذا السلوك على نطاق واسع على الرغم من أن قدرة بعض الأنواع على تجربة المشاعر العاطفية لأنواع أخرى تستحق الاعتراف بها.

وعلى الرغم من أن الحادثة تظهر سلوكًا تعاطفيًا بين الأنواع، إلا أنه هناك قلة من الأبحاث التي تم إجراؤها لاستكشاف مثل هذه القدرات وفهمها بشكل أفضل.