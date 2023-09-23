المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

المتعة الحرام.."هنادي هي اللي كانت بتجيب لنا الزبائن عشان نعمل معاهم علاقة محرمة مقابل فلوس كتير، وهي اللي كانت بتحاسبهم و بعد ما نخلص تدينا الفلوس"، تلك كانت بداية أقوال إحدى ضحايا هنادي قوادة المتعة الحرام في منطقة بولاق الدكرور فى الجيزة.

«صدى البلد»، ينفرد بنشر نص أقوال إحدى ضحايا هنادي قوادة المتعة الحرام في بولاق، حيث تقول الضحية في تحقيقات النيابة العامة:« علاقتي بهنادي كانت عبارة عن أنها هي بتجيب لنا زباين رجالة بيدفعوا فلوس كتير، و بيناموا معانا، وهي يوم ما تكون طالعين مع زبون بتاخدنا في بيتها اللي في المريوطية فيصل بتجهزنا للزباين فى الجيزة.

قوادة المتعة

وأوضحت، الفتاة،في أقوالها في تحقيقات النيابة العامة، هنادي بتاخدنا في بيتها، تظبطنا في المكياج و تشوف شكلنا قبل ما نقابل الرجالة اللي بيعملوا معانا علاقة محرمة " المتعة الحرام"، و بتحطلنا مكياج مثير قبل ما نقابل الزبون فى الجيزة.

وأكدت، الفتاة في تحقيقات النيابة، ان المتهمة هنادي استغلتني، أنا وفتاة أخرى في ممارسة المتعة الحرام مع الرجالة نظير مبالغ مالية.

وأشارت، الفتاة،في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة هنادي كانت بتاخد ما يقرب من 3000 الأف جنيهاً، وكانت تديني منهم 500 جنيه فقط وأحياناً كانت تديني 1000 جنيه.

وقالت الفتاة أثناء سماع أقوالها في التحقيقات، إنا والديها منفصلين منذ صغرها، تقريباً وهي عنهدا 5 أعوام، وحاليا عايشه مع أبويا، وهو طبعاً ميعرفش أني بمارس العلاقة المحرمة مقابل فلوس ولو عرف هيموتني".

وأكدت، تحريات مباحث الآداب فى الجيزة، أنه من خلال متابعة شبكة الإنترنت ورصد برامج التواصل الاجتماعي الإباحية والتي تقوم مستخدميها من النسوة الساقطات وراغبي المتعة الحرام باصطياد بعضهم البعض.

وكشفت تحريات مباحث الآداب فى الجيزة، تبين وجود أحد البرامج باسم jodel و بفحصه تبين وجود إعلانات لبعض راغبي المتعة الحرام، وإعلان رغبتهم في ممارسة الحرام مع النسوة الساقطات في من ترغب ذلك مقابل مبالغ مالية ليقوموا بدفعها لهم وكذا وجود تعليقات علي هذه الاعلانات من النسوة الساقطات ليعلنوا فيها رغبتهم في ذلك ويقوموا فيها بالاتفاق فيما بينهم على ممارسة الحرام مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبي المتعة الحرام.

وأوضحت، التحريات أن المتهمة الرئيسيه في واقعة المتعة الحرام، تدعى هنادي هي من تقوم بعقد و ترتيب اللقائات الموثمة و هي التي تعمل على إدارة تلك الحسابات و تسهيل دعارتهم نظير حصولها على مبالغ مالية و أن المتهمة استغلت كلا من الشاهدتين الأولى والثانية، لزواجهما من قبل و وانفصال الأولي عن زوجها و الثانية لوفاة زوجها وانها التي تقوم بتسهيل ممارسة الحرام وتقوم بتقديمهم للرجال لاكثر من مرة نظير مبالغ مالية.