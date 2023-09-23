مانشستر يونايتد يسعى لمصالحة جماهيره أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي.. الليلة

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على نظيره بيرنلي، اليوم، السبت، في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل مانشستر يونايتد "المأزوم"، بسبب تردي نتائجه بمعنويات منخفضة أمام بيرنلي بقيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني، القائد التاريخي لمانشستر سيتي، حيث يتطلع لتخطي هزيمته القارية أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وإيقاف نزيف النقاط بالبريميرليج.

ويعاني مانشستر يونايتد منذ مطلع الموسم الحالي؛ حيث خسر في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام أرسنال وبرايتون (1-3) بالدوري، وبايرن ميونخ (3-4) بدوري الأبطال، و4 من مبارياته الست الأخيرة بمختلف المسابقات، في حين فشل في هز شباك منافسيه ويمر بحالة انعدام ثقة، ما يعكس احتلاله للمركز الـ 13 في الترتيب.

وتبدو مهمة رجال المدرب الهولندي إريك تين هاج، سهلة على الورق أمام بيرنلي الوافد حديثًا للدوري؛ حيث لم تخسر "الشياطين الحمر" أمام "كلاريتس" سوى مرتين منذ عام 1968.