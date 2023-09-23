قياس نسبة الكوليسترول.. الصحة تنشر 4 نصائح للوقاية من الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية من الأمور التي تسبب خللا حال حدوثها للشخص لأي فرد من أفراد الأسرة وتؤدي إلى الوفاة حال عدم التعامل الطبي الصحيح مع الحالة .

وشددت وزارة الصحة والسكان، علي ضرورة حماية الأشخاص أنفسهم من الإصابة بالذبحة الصدرية واتبع هذه الإرشادات.

الحماية من الإصابة بالذبحة الصدرية

ممارسة الرياضة بشكل منتظم

قياس نسبة الكوليسترول

متابعة قياس الضغط والسكر بانتظام

تجنب التدخين

وشددت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة النزول للكشف والاطمئنان ضمن حملة 100 يوم صحة ، وذلك يوميا من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً

وأوضحت الوزارة أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥