قياس نسبة الكوليسترول.. الصحة تنشر 4 نصائح للوقاية من الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية من الأمور التي تسبب خللا حال حدوثها للشخص لأي فرد من أفراد الأسرة وتؤدي إلى الوفاة حال عدم التعامل الطبي الصحيح مع الحالة .
وشددت وزارة الصحة والسكان، علي ضرورة حماية الأشخاص أنفسهم من الإصابة بالذبحة الصدرية واتبع هذه الإرشادات.
الحماية من الإصابة بالذبحة الصدرية
- ممارسة الرياضة بشكل منتظم
- قياس نسبة الكوليسترول
- متابعة قياس الضغط والسكر بانتظام
- تجنب التدخين
وشددت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة النزول للكشف والاطمئنان ضمن حملة 100 يوم صحة ، وذلك يوميا من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً
وأوضحت الوزارة أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥