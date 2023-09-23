منتخب الصم لكرة القدم يلتقى نظيره الألمانى اليوم فى كأس العالم بماليزيا

يستهل منتخب مصر لكرة القدم للصم مشواره في كأس العالم بماليزيا والذى يقام في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر القادم باول لقاء له أمام منتخب المانيا في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

حيث جاء المنتخب المصرى في المجموعة الأولى والتي تضم كلا من أمريكا وألمانيا وماليزيا الدولة المضيفة

و المنتخب 23 لاعبا هم محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد و محمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدري ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقي وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم اسامه ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد احمد ومصطفى فتحي وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهري ومصطفى عبد الستار

فيما يضم الجهاز الفني والإداري كلا من :

محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام والسيد جمعه إداري وحماده حسنى أخصائي العلاج الطبيعي.



وتعد مشاركة المنتخب المصري المشاركة الثالثة في تاريخه حيث حقق المركز الثاني ٢٠١٢ بتركيا والمركز الخامس بإيطاليا ويحتل المنتخب المصري المركز الخامس في التصنيف العالمي في الترتب الدولي.