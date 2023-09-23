Bank of America: المستثمرون يتخلصون من الأسهم عالمياً بأسرع وتيرة منذ ديسمبر

تخلص المستثمرون من الأسهم عالمياً بأسرع وتيرة منذ ديسمبر على مدار الأسبوع الماضي.

ووفقاً لبيانات Bank of America، شهدت صناديق الأسهم العالمية المتداولة تدفقات للخارج بقيمة 16.9 مليار دولار على مدار الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي.

فيما واصل المستثمرون شراء سندات خزانة للأسبوع الـ32 على التوالي، وذلك بقيمة 2.5 مليار دولار.

واجتمعت عدد من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع وفي مقدمتها الاحتياطي الفدرالي الذي قرر الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.

ومع ذلك أشار الفدرالي الأميركي إلى أنه سيرفع الفائدة مرة إضافية قبل نهاية 2023.