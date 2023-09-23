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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات للبيع بـ 3 مدن جديدة

صدى البلد

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلتين بمساحات تتراوح من (19م2 :  96م2)، و 4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (30م2 : 60م2)، بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين الموافق 16/10/2023.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً و 3 صيدليات بمساحات تتراوح من (17م2 : 99م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 31/10/2023.

وأكد المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياُ وصيدليتين بمساحات تتراوح من (17م2 : 67م2) و 6 وحدات إدارية ومهنية و6 وحدات إدارية بمساحات تتراوح من (49م2 : 52م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة في جلسة لمزاد علني يوم الثلاثاء الموافق 24/10/2023.

وأشار المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إلى أنه تم طرح حق استغلال حديقة الإسكان القومي الواقعة بالحي الأول بمساحة حوالي 5.5 فدان لمدة 7 سنوات في جلسة لمزاد علني يوم الأحد الموافق 5/11/2023.

وأشار مسئولو أجهزة المدن الجديدة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للوحدات والمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة، ويتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار الأجهزة المقرر عقد جلسات المزادات بها.
 

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