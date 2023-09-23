حبس فلاح متهم باستدراج سيدة وإنهاء حياتها في أسيوط

قرر المستشار أحمد محفوظ المحام العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية ، حبس «س .ع- ٦٣ سنة» موظف بالمعاش، مقيم بمدينة أسيوط، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامة باستدراج ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم أول أسيوط وقيامه بطعنها عدة طعنات أودت بحياتها والقاء جثتها بمجري مائي، لخلافات على سداد مبلغ مالي دين على المتهم .

وقرر المحامي العام، تكليف البحث الجنائي باستكمال التحريات، والطب الشرعي بإعداد تقرير الصفة التشريحية .

كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانات، كشفت خلاله قيام الأجهزة الأمنية، بكشف ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط، بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم ) بإحدى المجارى المائية بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (موظف بالمعاش- مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر باقتراضه مبالغ مالية من المجنى عليها ولدى قيامها بالتوجه إلى مسكنه ومطالبته بسداد المبالغ المالية وأثار ذلك حفيظته وخاصة لقيامها بفضحه، فعقد العزم على التخلص منها، حيث قام استدراجها وإصطحابها في سيارته إلى الطريق الدائرى بدائرة القسم بجوار المجرى المائى المشار إليه واعتدى عليها بسلاح أبيض وأحدث إصابتها، ثم قام بإلقاء جثتها بالمجرى المائى المشار إليها وتم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة.