موعد ومكان جنازة المخرج الراحل منير راضي

كشفت نقابة المهن السينمائية عن مكان وموعد جنازة المخرج الراحل منير راضى والذى توفى عن عمر يناهز 80 عاما.

وقالت نقابة السينمائيين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: صلاح الجنازة على المخرج منير راضى اليوم بمسجد السلام مدينة نصر.

منير راضى

المخرج منير راضي من مواليد 1943 وهو من عائلة راضى الفنية ومنها المخرج السيد راضى والمخرج حنان راضى والمطربة عفاف راضى.

حاصل منير راضي على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1986.

عمل منير راضى مساعداً للإخراج لابن عمه المخرج محمد راضي في ثلاثة من أفلام وهي: (أبناء الصمت، والمقيدون إلى الخلف، والحاجز)، عمل في الإنتاج المسرحي وأنتج عدة مسرحيات، مثل: (الملك لير، وتاجر البندقية، وهاملت)، كما قدم أيضاً منتجا مسلسلي: (البخلاء، وبيت الدمية).