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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواليد 2009 وما بعدها .. بريطانيا تدرس حظر التدخين والسجائر للجيل القادم

صدى البلد

كشفت صحيفة الجارديان أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يفكر في إدخال بعض من أقوى إجراءات مكافحة التدخين في العالم والتي من شأنها في الواقع منع الجيل القادم في بريطانيا من التدخين وشراء السجائر.

وقالت مصادر إن سوناك يبحث في إجراءات مماثلة لتلك التي قدمتها نيوزيلندا في ديسمبر الماضي. لقد تضمنت زيادة السن القانوني للتدخين بشكل مطرد حتى لا يتم بيع التبغ أبدًا لأي شخص ولد في 1 يناير 2009 أو بعده.

ومن المفهوم أن تعهد قيادة سوناك بفرض غرامة قدرها 10 جنيهات إسترلينية على الأشخاص الذين يتخلفون عن زيارة الطبيب العام أو المستشفى قد يكون مطروحًا أيضًا على الطاولة، على الرغم من أن هذا قد يكون صعبًا من الناحية السياسية. وأعلن رئيس الوزراء هذه الفكرة خلال حملته الانتخابية في صيف 2022، لكن يبدو أنها أسقطت عندما تولى منصبه في الخريف الماضي.

تعني سياسة مكافحة التدخين على الطريقة النيوزيلندية أنه سيتم التخلص التدريجي من السجائر بشكل كامل للجيل القادم. وفي عهد رئيسة الوزراء السابقة جاسيندا أرديرن، أصدرت نيوزيلندا أيضًا تشريعات لتقليل محتوى النيكوتين في منتجات التبغ وإجبارها على بيعها فقط من خلال متاجر التبغ المتخصصة، بدلاً من المتاجر الصغيرة ومحلات السوبر ماركت.

وقال حزب العمال سابقًا إنه يتشاور بشأن التخلص التدريجي من مبيعات السجائر بمرور الوقت للشباب بطريقة مماثلة لما حدث في نيوزيلندا.

في سياق متصل، تعرض رئيس الوزراء هذا الأسبوع لانتقادات واسعة النطاق من قبل رجال الأعمال والمحافظين الوسطيين والجماعات البيئية بسبب تراجعه عن أهداف حزبه الخاصة بخفض الانبعاثات الصفرية.

بريطانيا التدخين السجائر حظر الجارديان سوناك

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