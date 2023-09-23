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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

150 ألف عامل بالصناعات الغذائية يناشدون السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ناشد أكثر  من 150 ألف عامل بجميع اللجان النقابية على مستوي الجمهورية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل مصلحة الوطن، ودعما للاستقرار والأمن والأمان الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصري، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية،  لاستكمال بناء "الجمهورية الجديدة".

وقال النائب خالد عيش إن مطلب عمال الصناعات الغذائية على مستوي الجمهورية  للرئيس السيسى  للترشح لفترة ولاية جديدة ؛ يأتى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس؛ وما قطعته مصر في طريقها نحو  بناء "الجمهورية الجديدة" وتوفير "حياة كريمة" لكل المصريين مع الحفاظ علي المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا الي برنامج اصلاح شامل لتثبيت اركان الدولة المصرية واعادة مؤسساتها الوطنية واحداث نهضة تنموية كبري من خلال  استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تضمنت عدة محاور اساسية علي راسها التعليم، والصحة،  والطاقة،  والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

كمل المسيرة

وأضاف النائب خالد عيش، ان النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية باسم 150 ألف عامل تدشن مبادرة "كمل المسيرة" التي تأتي استكمالا لمبادرة "شارك" والتي اطلقتها النقابة العامة للصناعات الغذائية في وقت لاحق؛ وتستهدف المبادرتين حشد صفوف العمال لدعم الرئيس السيسي  في معركة البناء والتنمية التي بدأت في السنوات العشر الأخيرة.

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