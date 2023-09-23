مجلس القبائل المصرية يؤيد ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة

أكد المهندس محمد سامي لهلوب نائب رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لولاية رئاسية جديدة وخوض انتخابات الرئاسة المقرر لها 2024، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والنهضة الحديثة بجمهورية مصر العربية.

وقال "سامي" أن دعمه وتأييده يأتي انطلاقا من الجهود والنجاحات التي شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، على كافة المستويات داخليًا وخارجيًا، موضحا أن الرئيس نجح من خلال سياسته الخارجية الحكيمة فى استعادة مصر لدورها الرائد والمحوري فى المنطقة، فضلا عن دوره التاريخي فى ثورة ٣٠ يونيو وإنقاذ مصر من الجماعات الإرهابية الظلامية.

وشدد على ضرورة مشاركة المواطنين فى هذا الاستحقاق الدستوري الهام ، واستخدام حقوقهم الدستورية في اختيار مرشحهم، فضلا عن أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال إرساء مبادئ الاستقرار والأمن والأمان والعبور للجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم انه منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية، ومصر تشهد تطورًا هائلًا في كافة المجالات، من خلال المشروعات القومية العملاقة، في قطاعات الصناعة، الزراعة، الصحة، التعليم، وغيرها، بالإضافة إلي المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المصريين، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة والتي لعبت دورا بارزا في تغيير وجه الريف المصري.