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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ماتلبسوش دبل وحظاظات.. شاهد أغرب تعليمات المدارس للطلاب قبل بدء الدراسة

تنبيهات المدارس للطلاب
تنبيهات المدارس للطلاب

رصد موقع صدى البلد ، أغرب التنبيهات التي وجهتها المدارس للطلاب قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد ، عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .

وشملت تنبيهات مدرسة طناح الثانوية الحديثة للبنين التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية محافظة الدقهلية : عدم لبس الدبل أو الخواتم أو الحظاظات ، والإلتزام بعدم الجري في الفصول

جدير بالذكر أن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 يوم 30 سبتمبر الجاري ، طبقاً لما تم إعلانه في بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن تفاصيل الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد.

وحصل موقع صدى البلد على تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي الجديدة المقرر تطبيقها في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم .

وتنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، على تشكيل لجنة الحماية المدرسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من ( رئيس مجلس الامناء والاباء والمعلمين نائبا - مسئول شئون الطلاب “عضوا” - احد المعلمين من رواد الفصول يتم اختياره بالانتخاب من بين جميع رواد الفصول "عضوا" - اخصائيي اجتماعي "عضواً" - اخصائي نفسي "عضواً" - مسئول الأمن بالمدارس إن وجد "عضواً) ، ويتولى أمانة سر اللجنة الاخصائي الاجتماعي على أن يتم تحديده بمعرفة الموجه الفني المختص

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