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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونيفيل: متواجدون على الأرض لتهدئة الوضع بين لبنان وإسرائيل ومنع سوء الفهم

صدى البلد

قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أندريا تيننتي أن دوريات القوة موجودة على الأرض لتهدئة الوضع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي وذلك تعليقا على تبادل إطلاق القنابل الدخانية والمسيلة للدموع بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني اليوم.


وأكد تيننتي - في بيان اليوم - أن قيادة اليونيفيل تتواصل مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم.
وكان الجيش اللبناني أكد - في وقت سابق اليوم - أن عناصر من الجيش الإسرائيلي أقدموا اليوم على خرق خط الانسحاب (الخط الأزرق) وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية من الجيش اللبناني والتي رد عناصرها بإطلاق قنابل مسيلة للدموع.


وأوضح الجيش اللبناني - في بيان له - أن الخرق الإسرائيلي وقع بين الساعة الحادية عشرة صباحا والثانية عشرة منتصف الظهر، مشيرا إلى أن عناصر الجيش الإسرائيلي أطلقوا قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني أثناء مرافقة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه الجيش الإسرائيلي شمال خط الانسحاب في منطقة بسطرة بالجنوب اللبناني.


وأشار الجيش إلى أن عناصر الدورية اللبنانية ردت على الاعتداء بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه عناصر الجيش الاسرائيلي، ما أجبرهم على الانسحاب.
 

لبنان إسرائيل الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني

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