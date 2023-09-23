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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكفر الزيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الطريق الفرعي "ديما _ ابيار" بمحافظة الغربية اليوم إصابة  4 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات في حادث تصادم سيارة ميني باص وسيارة ربع نقل  كما تم  نقل المصابين إلي مستشفي كفر الزيات العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


تلقت الآجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية يفيد  بوقوع حادث تصادم علي طريق ابيار - ديما في نطاق مركز كفر الزيات ووقوع اصابات.

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وانتقلت قوة أمنية وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف إلي محل البلاغ وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص وسيارة ربع نقل علي طريق ابيار - ديما في نطاق مركز كفر الزيات وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بإنحاء الجسم

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 تم نقل المصابين إلي مستشفي كفر الزيات العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والوقوف علي أسباب وظروف وملابسات الحادث وتسيير الحركة المرورية والتحفظ المركبة المتسببة في الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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