انتشال 320 جثة في غضون يومين من ميناء درنة | فيديو

أفادت فضائية العربية في تقرير بثته يفيد انتشال ٣٢٠ جثة في غضون يومين من ميناء درنة.

فمن ميناء مكتظ بالحياة والسفن إلى مقبرة للجثث والمركبات، هكذا هو الحال في ميناء درنة الذي يحوي مئات فالانقاذ التى تواصل انتشارها في محيطه، لانتشال الجثث التي يلفظها البحر.

وعرض التقرير، أنه منذ اليوم الأول لكارثة الفيضانات أكد مسؤولون انتشال أكثر من ٣٢٠ جثة اغلبها من البحر في غضون يومين بعد ان جرفت الفيضانات أحياء بأكملها نحو المياه.

سوف يتم إعادة الإعمار بأكتوبر المقبل

ولا يزال المئات فى درنة بعداد المفقودين والذي تنتظر عائلاتهم أي خبر عنهم، وفيما تستعد السلطات لتنظيم" مؤتمر دولي" في أكتوبر المقبل بهدف إعادة إعمارها.