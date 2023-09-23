الصحفيين العرب يتضامن مع مستشار الاتحاد الهاشمي نويرة ضد الحملة التشويهية الممنهجة

يتابع الاتحاد العام للصحفيين العرب الحملة التشويهية المخزية ضدّ زميلنا الهاشمي نويره مستشار الاتحاد من طرف بعض صفحات التواصل الاجتماعي المعروفة بانتماءاتها السياسية الاخوانية والمتحالفين معهم وذلك لضرب مصداقيته وتشويه سمعته .

والاتحاد العام للصحفيين العرب يعرب عن تضامنه المطلق مع الزميل الهاشمي نويرة وكلّ الصحفيين الذين يتعرضون بصفة لعمليات تشويه ممنهجة .

وإذ يعبّر الاتحاد عن موقفه المبدئي المتمسك بالحريات العامة وبحرية العمل الصحفي فإنّه يندّد في المقابل بما ورد في هذه الصفحات والمواقع من أكاذيب وتلفيق للتهم وثلب وتشويهات شتّى طالت مستشار الاتحاد وهي أراجيف لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير ، ويهيب بالسلطات التونسية ضرورة التحرّك من أجل ملاحقة المسؤولين عن هذه الصفحات الإجرامية ، وذلك حماية للزميل الهاشمي نويره والصحفيين والمجتمع عموما ضدّ هذا الانفلات الاجرامي في "السوشيال ميديا"

ويعلن الاتحاد وقوفه ومساندته للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي باشرت بالتحقيق في الموضوع وإحالته الى القضاء .