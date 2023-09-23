أخبار التعليم| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر هذا الرابط.. لائحة الانضباط تمنع التدخين والمخدرات والوشم بالمدارس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خبير يوضح أهمية ربط الأبحاث العلمية بالصناعة وتوجيهها لخدمة المجتمع

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تضع العلم والتقنية في صلب اهتماماتها الوطنية، وتتبنى استراتيجيات عديدة لدعم البحث والتطوير في مختلف التخصصات، حيث تعتبر المعرفة والابتكار أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.

الآن.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر هذا الرابط

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عنه الآن، وعن موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، حيث أنهى الطلاب تسجيل الرغبات والآن يبحثون عن رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية .

إعداد القادة يستضيف الورشة الثانية من مشروع اليونسكو الوطني

أعلن معهد إعداد القادة عن استضافته للورشة الثانية من مشروع اليونسكو الوطني "تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة: "تعليم الكبار مدخلا للتمكين والمواطنة"، وستقام الورشة في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر 2023 بمقر المعهد.

سنة أولى جامعة.. نصائح مهمة الطلاب قبل بدء الدراسة

تستعد الجامعات المصرية من انطلاق العام الدراسى الجامعى الجديد 2023-2024 ، و استقبال دفعه جديدة من طلاب الثانوية العامة بمختلف الكليات وطبقا لما تم ترشيحه من مكتب التنسيق لعام 2023.

وسائل التواصل الاجتماعى.. خبير تعليم يكشف أسباب غياب الانضباط المدرسي

علق الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، على لائحة الانضباط المدرسي الجديدة التي تم اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم منذ ساعات .

الفصل عقوبة المخالفين.. لائحة الانضباط تمنع التدخين والمخدرات والوشم في المدارس

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، طلاب المدارس من التدخين وتناول المواد المسكرة ورسم الاوشمة وحمل أو تناول المخدرات وممارسة الألعاب الإلكترونية الخطيرة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد .