غياب نجوم الفن عن جنازة منير راضي

غاب نجوم الفن عن جنازة المخرج منير راضي، شقيق الفنانة عفاف راضي، والذي توفى صباح اليوم .

وحرصت الفنانة عفاف راضي على توديع شقيقها المخرج منير راضي، الذي شُيع جثمانه من مسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة الظهر، وسط حضور عائلته فقط.

منير راضي :

نعت الفنانة عفاف راضي شقيقها المخرج منير راضى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقالت عفاف راضى: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج منير راضي، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ وأسكنه فسيح جنّاتك وألهِمنا جميعاً الصبر.

كشفت نقابة المهن السينمائية عن مكان وموعد جنازة المخرج الراحل منير راضى والذى توفى عن عمر يناهز 80 عاما.

ورحل المخرج منير راضى عن عمر يناهز 80 عاما حيث نعاه عدد كبير من عائلته الفنية منهم المخرجة حنان راضى.

المخرج منير راضي من مواليد 1943.

حاصل منير راضي على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1986.

عمل منير راضى مساعداً للإخراج لابن عمه المخرج محمد راضي في ثلاثة من أفلام وهي: (أبناء الصمت، والمقيدون إلى الخلف، والحاجز)، عمل في الإنتاج المسرحي وأنتج عدة مسرحيات، مثل: (الملك لير، وتاجر البندقية، وهاملت)، كما قدم أيضاً منتجا مسلسلي: (البخلاء، وبيت الدمية).