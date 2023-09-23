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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لـ عامل يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا، بالسجن المشدد 6 سنوات؛ لاتجاره في المواد المخدرة، بصورتيها الجملة والقطاعي، في قرية بصرة، بمركز الفتح بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج ، و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية رقم 9338 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح، إلى ورود معلومات للنقيب محمد زكريا، معاون مباحث مركز شرطة الفتح تفيد بقيام "سامح. م. س" 34 عاما، مقيم قرية بصرة بمركز الفتح، والسابق اتهامه في 6 قضايا متنوعة، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة والقطاعي، متخذا من مسكنه وشخصه مكانا لإخفاء المواد المخدرة .

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وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب محمد زكريا معاون مباحث مركز شرطة الفتح قوة من الشرطة السريين استهدفت منزل المتهم، بعد أن أكدت المعلومات تواجده بمسكنه، وبتفتيشه؛ عثر بحوزته على 12 قطعة حشيش و14 لفافة هيروين و8 أمبولات بلاستيكية لمادة الشابو المخدر، ومبلغ مالي 130 جنيها .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط؛ اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات اتجاره بها .

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