عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تخشى حربًا متعددة الجبهات.. وتوترات على الحدود مع حزب الله

صدى البلد

تشكل المنطقة الحدودية التي تفصل إسرائيل عن لبنان مصدراً للتوتر وتفاقم الوضع الهش الذي تعيشه المنطقة في الأشهر الأخيرة، وذلك وفقا لتقرير نشرته سكاي نيوز البريطانية. 

 

تخضع المنطقة المحيطة بالحدود في جنوب لبنان لسيطرة حزب الله، وكانت آخر مرة خاضت فيها إسرائيل ولبنان صراعا عام 2006، ولكن مع عدم التوقيع على هدنة فإنهما يظلان رسميا في حالة حرب.

 

ووفقا لتحليل نشرته سكاي نيوز، يتحدث الجانبان عن "الردع المتبادل"، وهو الأمر الذي يبشر بإن الحرب الجديدة ستكون دموية للغاية بالنسبة للجانبين.

 

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، المتحدث الدولي باسم قوات الدفاع الإسرائيلية: "إن حزب الله يقومون بتحصين أنفسهم وبناء قواتهم منذ عام 2006 بقذائف متطورة يمكن أن تصل إلى تل أبيب". 

 

وأضاف "الصواريخ بعيدة المدى والدقيقة متمركزة وسط سكانها في جنوب لبنان. إنه حشد كبير للقوة وهو ما يثير القلق."

 

لذا، في الوقت الحالي، يراقب الجانبان بعضهما البعض عن كثب عبر هذه الحدود، ويراقبان كل خطوة يقوم بها الجانب الآخر.

 

تقوم إسرائيل بطلعات جوية منتظمة عبر المجال الجوي اللبناني دون إذن، لقصف أهداف إيرانية عبر الحدود في سوريا، ويطالب الطرفان بقرية الغجر في الشمال رغم أن إسرائيل تسيطر عليها حاليا.

 

من المحتمل أن حزب الله وزعيمه حسن نصر الله يستغلان الانقسامات حول الإصلاحات القضائية داخل إسرائيل ويرون في ذلك فرصة لاختبار عدوهم.

 

لكن لبنان لديه مشاكله الداخلية الخاصة - فالاقتصاد يمر بواحدة من أسوأ فترات التضخم المفرط في التاريخ العالمي، وقد فشلت المحاولات المتكررة لتعيين رئيس جديد، ونقص إمدادات الوقود، وهناك انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، والعديد من الطبقة المتوسطة تهرب من أجل ظروف أفضل في الخارج.

 

ومن وجهة نظر إسرائيل فإن الحرب مع حزب الله من غير المرجح أن تقتصر على لبنان. ومن المحتمل أن تتدخل حماس من غزة وتستخدم فصائلها في الضفة الغربية أيضاً. إن الصراع المتعدد الجبهات سيكون خطيرا للغاية ويصعب احتواؤه.

 

وسط الحديث المتزايد عن صراع آخر، هناك بعض علامات الأمل الإيجابية الصغيرة. وفي العام الماضي، توسطت الولايات المتحدة في اتفاق بين إسرائيل ولبنان، يقضي بإنشاء حدود بحرية في البحر الأبيض المتوسط.

 

وهذا بدوره سمح لكلا البلدين بالبدء في استكشاف حقل غاز يمتد على تلك الحدود. ويجتمع القادة الإسرائيليون مع نظرائهم اللبنانيين كل أربعة أسابيع أو نحو ذلك، بمساعدة الأمم المتحدة.

لبنان إسرائيل حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مطار الدمام الدولي .. اعرف السبب

خلال 48 ساعة .. إعصار مدمر يهدد بضرب الرأس الأخضر

لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب

كان على المسرح امبارح.. صدمة في الوسط الفني بعد وفاة فنان شاب

ترشيحاتنا

انفراجة قريبة في أزمة الدولار.. مصر ضمن قائمة روسيا الجديدة لتبادل العملة

شكرا أهالي سيناء.. أحمد موسى: ميناء العريش يخدم حركة التجارة العالمية

هدية للمواطنين.. برلماني يزف بشرى بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء

سكينة فؤاد وسامي سليمان ومدحت منير ضمن الفائزين بجوائز التميز من اتحاد الكتاب

أحمد موسى: أتمنى أن تتحول محافظة شمال سيناء إلى منطقة حرة

كيف تعالج نفسك من السحر والحسد بسورة الفاتحة؟ أمامك طريقتان للشفاء العاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 مشروبات لنسف دهون الكرش | تعرف عليها

كيفية تجنّب الكلف والنمش خلال فترة الحمل

حلاوة المولد.. طريقة عمل البسيمة بمذاق شهي

علاج الصداع بالتدليك| حيل سهلة و بسيطة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ