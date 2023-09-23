زيارة تمتد لـ3 أيام.. رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفدا رفيع المستوى للحزب الشيوعي الصينى برئاسة، لي شي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب، مساء اليوم السبت، في مطار القاهرة الدولي.

وتأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الصيني؛ تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ، وتستغرق 3 أيام، خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر.

ويضم الوفد الصيني عددا من الشخصيات البارزة في الحزب الشيوعي الصيني.

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تدعيم العلاقات المصرية الصينية على مختلف الأصعدة.

وحضر مراسم الاستقبال، المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.