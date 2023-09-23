بدء تصفيات اختبارات مسابقة حفظ القرآن بالجامع الأزهر.. الأربعاء

تنطلق الأربعاء المقبل، تصفيات اختبارات الحاصلين على أعلى الدرجات في اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم، برعاية الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي، وذلك لمدة يوم واحد بالجامع الأزهر.

جدير بالذكر أن الاختبارات استمرت على أربع مراحل لمدة ١٨ يوما، بالوجهين البحري والقبلي والجامع الأزهر من مختلف محافظات الجمهورية، قبل الوصول إلي مرحلة التصفيات النهائية.

تشكلت لجان الاختبار من عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة مراجعة المصحف، وذلك برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، ومتابعة من، الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وفي سياق آخر أوضح د. هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحنين.

وللاستعلام عن موعد الاختبار يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=261



يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وفضيلة الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.