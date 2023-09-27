إلى ماذا يهدف الثعلب.. بوتين يجهز 3000 جندي من فرق الصواريخ النووية

بدأت المخاوف من الحرب العالمية الثالثة تشتد مرة أخرى بعد أن أمر فلاديمير بوتين آلاف الجنود من القوة الصاروخية النووية الروسية، بإجراء تدريبات "الاستعداد القتالي"، أجريت التدريبات القتالية في منطقة سفيردلوفسك، وشهدت تدريب 3000 جندي من فرقة صاروخية





وعرضت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو للتدريبات القتالية التي أجرتها فرقة الصواريخ النووية.









يظهر المقطع آلاف الجنود وهم يتدربون على صواريخ يارس النووية الحرارية البالستية العابرة للقارات، والتي يخشاها العالم أجمع؛ بسبب مداها الهائل الذي يصل إلى 6835 ميلاً.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.