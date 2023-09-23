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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الخارجية: مصر تضطلع بتعزيز الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي

سامح شكري
سامح شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الأزمة الأوكرانية إثبات بأنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون الآخرين، وأن مسئولية تسوية النزاعات، تقع على عاتق جميع الدول، وليست الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر فحسب.

وأوضح شكري، خلال كلمته بالجمعية العامة جلسة الأمم المتحدة، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية" ، أن مصر تحركت بفاعلية في إطار محيطها العربي والإفريقي؛ من خلال تشكيل مجموعة الاتصال العربي، والمشاركة في المبادرة القادة الأفارقة؛ لوقف نزيف الدماء، والبحث عن تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف شكري: «كشفت تجربة منظومة العمل الدولي متعددة الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية، عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على الصعيد العالمي، وكانت القمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي، دون اكتراث لحقوق وطموحات الملايين من الشعوب والمجتمعات.

الازمة الاوكرانية الأمن والاستقرار الحرب العالمية الثانية الروسية الأوكرانية القاهرة الإخبارية

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