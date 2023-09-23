شكري: الأزمة الأوكرانية أثبتت أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق الجميع

القى سامح شكري وزير الخارجية منذ قليل كلمة مصر بالدورة الـ 78 لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول الوزير شكري العديد من المسائل والقضايا المهمة منها إصلاح مجلس الأمن وحق التمثيل العادل لأفريقيا فيه ، وازمة الحرب الأوكرانية وتداعياتها وقضية الأمن المائي، وازمة تغير المناخ وغيرها من الموضوعات التي استعرض فيها موقف مصر وجهودها المبذولة.

وفي اشارات من كلمة الوزير شكري، قال إن تداعيات الأزمة الأوكرانية أثبتت أن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع دول العالم.

وتطرق الى اصلاح منظومة التجارة العالمية، مؤكدا أنه حان الوقت من اجل عمل جميع الدول على ذلك.

واستعرض الجهود المصرية المبذولة في قضية المناخ قائلا: إن العالم يواجه اختبارا وجوديا امام ازمة تغير المناخ.

وأن الدول حاليا ليست على المسار المطلوب في مكافحة ذلك التغير، مشيرا الى النجاح الذي حققه مؤتمر شرم الشيخ COP 27 لحشد التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية وحشد التمويلات من اجل مواجهة التداعيات السلبية لتلك الظاهرة.