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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين أبرز الحاضرين في مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة

الهام شاهين
الهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة، في دورته الأولى، والذى انطلق منذ قليل، فى أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة

ويعمل مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة ، على تشجيع دور المرأة في المجتمع، ويحرص على تكريم الأفلام التي أسهمت فى ذلك.

تصريحات إلهام شاهين عن المرأة

وسبق أن صرحت الفنانة إلهام شاهين، عن أمنيتها في تجسيد شخصية الملكة حتشبسوت، مؤكدة أن المرأة المصرية هي أول قائدة في التاريخ.

وأضافت إلهام شاهين، خلال ندوة لها، في مهرجان جربة الثاني في تونس،: كنت بتمنى تجسيد شخصية الملكة حتشبسوت؛ لأن دلوقتي بيسألوا: هل يمكن المرأة تكون قائد أو حاكم أو رئيس دولة؟، رغم إن المرأة المصرية هي أول حاكمة في الكون والتاريخ.

إلهام شاهين

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