عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة رجل وإصابة ابنه

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة 8 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل ابنه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

شرب مية النار بعد تشويه أبنائه| تطوّر صادم في جريمة منشية ناصر

نشرة الحوادث| طبيب أكتوبر المختطف ابن وزير صحة سابق.. مفتش آداب : توجد تجارة بالصغيرات تحت زيف الزواج

نسبت النيابة العامة، للمتهمين "ناصر.ا"، موظف، و"علاء.ص"، موظف، و"أحمد.ع" محاسب، و"محمد.ع" موظف- و«هاني.ا» مراقب جودة، و"إسلام.ص" سائق بشركة المياه والشرب، و "رجب. ا" عاطل- و"عمرو. م" تاجر، أنهم اتفقواعلى قتل "هشام. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل ابنه "محمد" بمحافظة الجيزة، إذ راقبوا المجنيعليه على مدار 45 يومًا حتى تيقنوا من مكان تواجده وتحركاته بسبب خصومة ثأرية بينهم فقتلوه وشرعوا في قتل ابنه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

موضوعات متعلقة

شرب مية النار بعد تشويه أبنائه| تطوّر صادم في جريمة منشية ناصر

نشرة الحوادث| طبيب أكتوبر المختطف ابن وزير صحة سابق.. مفتش آداب : توجد تجارة بالصغيرات تحت زيف الزواج

الحقني يا عبد التواب | تاجرأدوات منزلية ينهي حياة صاحب محل مشويات بالبدرشين

مرتضى منصور ينتظر حكما بعد قليل في قضية جديدة

الحكم على المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم.. اليوم

نشرة الحوادث | قرار عاجل بشأن مرتضى منصور.. صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم

الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين| الحكم على متهم بالانضمام لتنظيم داعش

الحكم علي مرتضى منصور في سب شوبير والخطيب اليوم

ترشيحاتنا

خصم 4000 جنيه على هاتف الشباب من سامسونج.. Galaxy A34

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 24-9-2023

أدعية للميت في شهر المولد النبوي.. من الصدقات الجارية

اليوم.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة رجل وإصابة ابنه

وزير الخارجية: نواجه أزمات مركبة ويجب التعامل فورا مع أزمة الديون

لافروف: وحدة أوكرانيا انتهكت حين أعلن الانقلابيون الحرب على القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاد لرجولته.. بلوجر إمارتي يثير ضجة بإعلان توبته

هندي يقود التوكتوك على كرسي مكتب.. فيديو

رجل بين فكيه.. تمساح يركض في شوارع فلوريدا

طريقة تحضير معجنات النقانق

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ