اليوم.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة رجل وإصابة ابنه

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة 8 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل ابنه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

نسبت النيابة العامة، للمتهمين "ناصر.ا"، موظف، و"علاء.ص"، موظف، و"أحمد.ع" محاسب، و"محمد.ع" موظف- و«هاني.ا» مراقب جودة، و"إسلام.ص" سائق بشركة المياه والشرب، و "رجب. ا" عاطل- و"عمرو. م" تاجر، أنهم اتفقواعلى قتل "هشام. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل ابنه "محمد" بمحافظة الجيزة، إذ راقبوا المجنيعليه على مدار 45 يومًا حتى تيقنوا من مكان تواجده وتحركاته بسبب خصومة ثأرية بينهم فقتلوه وشرعوا في قتل ابنه.